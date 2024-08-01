У Києві завершують реконструкцію парку, де зовсім нещодавно було велике сміттєзвалище

У 2018 році на ділянці було велике сміттєзвалище, а зараз там завершують роботи з реконструкції парку.

Джерело фото: kmr.gov.ua

У Дніпровському районі реконструюють парк з метою створення рекреаційної зони. Як повідомили у Київській міськраді, ще у 2018 році ця ділянка на вулиці Петра Вершигори була великим сміттєзвалищем, а на сьогодні там справжня рекреаційна зона Дніпровського району.

У міськраді зазначають, що роботи перебувають вже на завершальній стадії. У парку облаштовані зелені зони, великий дитячий та спортивний майданчики, доріжки з плитки, лавки та смітники.

Крім того, планується ще комплекс робіт, зокрема встановлення системи освітлення, а також додаткового спортивного та дитячого інвентарю на майданчиках. Також передбачено висадити ще більше дерев, зокрема восени заплановано облаштувати алею сакур.

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