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З 1 серпня УЗ запускає жіночі купе на чотирьох нових рейсах далекого сполучення

23:12, 1 серпня 2024
Додаткові поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе.
З 1 серпня УЗ запускає жіночі купе на чотирьох нових рейсах далекого сполучення
Джерело фото: УЗ
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Укрзалізниця розширює кількість поїздів із жіночими купе з 1 серпня.

Відтак, жіночі купе зʼявляться на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:

  • № 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
  • ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • ⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом.

Ці додаткові поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

  • ⁠№15/16 Харків – Ясіня;
  • ⁠№17/18 Харків – Ужгород;
  • ⁠№26/236 Одеса – Ясіня;
  • ⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • ⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;
  • ⁠№29/30 Київ – Ужгород;
  • ⁠№81/82 Київ – Ужгород;
  • ⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку Укрзалізниці, де такі місця мають відповідну позначку. Посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

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