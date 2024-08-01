З 1 серпня УЗ запускає жіночі купе на чотирьох нових рейсах далекого сполучення

Додаткові поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе.

Джерело фото: УЗ

Укрзалізниця розширює кількість поїздів із жіночими купе з 1 серпня.

Відтак, жіночі купе зʼявляться на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом.

Ці додаткові поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

⁠№15/16 Харків – Ясіня;

⁠№17/18 Харків – Ужгород;

⁠№26/236 Одеса – Ясіня;

⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;

⁠№29/30 Київ – Ужгород;

⁠№81/82 Київ – Ужгород;

⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку Укрзалізниці, де такі місця мають відповідну позначку. Посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

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