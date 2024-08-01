З 1 серпня УЗ запускає жіночі купе на чотирьох нових рейсах далекого сполучення

Укрзалізниця розширює кількість поїздів із жіночими купе з 1 серпня.
Відтак, жіночі купе зʼявляться на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:
Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом.
Ці додаткові поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:
Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку Укрзалізниці, де такі місця мають відповідну позначку. Посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
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