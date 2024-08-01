У Києві в ставку знайшли залишки російської ракети Х-101

Їх перевезли на спеціальний полігон, де пізніше підірвуть.

У Києві водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили та вилучили залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101. Про це повідомили у МВС.

Їх виявили в одному зі ставків.

Небезпечну знахідку уже транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву.

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