В Киеве в пруду нашли остатки российской ракеты Х-101

Их перевезли на специальный полигон, где позже взорвут.

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В Киеве водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаружили и изъяли остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101. Об этом сообщили в МВД.

Их обнаружили в одном из прудов.

Опасную находку уже транспортировали на специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва.

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