Между Западом и рф произойдет большой обмен заключенными: что известно

В рамках многостороннего обмена заключенными фигурируют 24 человека, среди которых репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Вилан.

На фото репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, источник: AP

россия, Беларусь, США и Германия проведут большой обмен заключенными. Это произойдет уже сегодня, 1 августа, сообщает телекомпания CBS.

В списках с обеих сторон фигурируют 24 человека. Это осужденный журналист и политик Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева — журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода», приговоренная к шести с половиной годам колонии по делу о «фейках» о вс рф, Эван Гершкович (корреспондент The Wall Street Journal) и Пол Вилан (бывший американский морской пехотинец), заключенные в россии по делам о шпионаже. Каждый из них получил по 16 лет.

Кроме американцев, в рамках соглашения, как ожидается, не менее 12 российских политзаключенных будут отпущены в Германию.

Запад вернет России восемь ее граждан, в том числе несколько человек, подозреваемых в связях с разведкой рф. Среди ожидаемых участников обмена – офицер фсб Вадим Красиков, осужденный за убийство полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

По сообщениям западных и российских СМИ, подготовка к обмену идет уже несколько дней. Ожидается, что обмен может произойти в ближайшие часы.

Об этом свидетельствует и то, что некоторые известные политические заключенные исчезли из российских колоний. Американские издания также сообщают, что из тюрем были освобождены некоторые осужденные россияне.

В сети сообщают, что не менее шести специальных российских правительственных самолетов прилетели в регионы, где расположены их тюрьмы. Так, зафиксировано, что в Калининград вылетел самолет Ан-148. Эти самолеты не раз использовались при обменах.

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