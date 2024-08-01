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Аудиторы проверят образование украинских детей в школах за рубежом

19:45, 1 августа 2024
Международный аудит проверит доступ украинских детей к образованию в Польше, Чехии и Словакии.
Аудиторы проверят образование украинских детей в школах за рубежом
Источник фото: nus.org.ua
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Высшие органы аудита Украины, Польши, Чехии и Словакии приняли решение провести международный координированный аудит, направленный на обеспечение права на образование для украинских детей в школах этих стран. Это решение было принято во время встречи представителей высших органов аудита (ВОА), которая состоялась 30-31 июля в городе Жешув, Польша. Об этом сообщили в Счетной палате Украины.

С начала полномасштабной войны более 2 миллионов детей выехали из Украины. По данным образовательного омбудсмена Украины, в 2022-2023 годах около 800 тысяч детей интегрировались в школьную систему ЕС, а примерно 400 тысяч школьников продолжали учиться в украинских школах, находясь за рубежом. Однако до сих пор остается неизвестно, все ли украинские дети имеют доступ к бесплатному образованию за рубежом и сколько из них не имеют возможности учиться.

Председатель Счетной палаты Ольга Пищанская подчеркнула, что для Украины важно сохранить связь с семьями, которые выехали из-за войны, и обеспечить их возвращение после победы. Она подчеркнула, что украинские дети должны иметь возможность легко интегрироваться в родное общество, а для этого необходимо обеспечить им качественный и постоянный доступ к украинской образовательной системе.

«Также важно понимать, сколько украинских детей имеют, а сколько не имеют доступа к образованию за рубежом, насколько качественным и эффективным является это обучение. Мы должны способствовать вовлеченности тех, кто не учится, а также установить, сталкиваются ли они с трудностями», - отметила Пищанская.

В прошлом году Польша уже провела аудит, касающийся обучения детей-иностранцев в польских школах, во время которого были обнаружены пробелы в учете детей, которые находятся в Польше, но не учатся.

В рамках запланированных контрольных мероприятий аудиторы Польши, Чехии и Словакии будут исследовать процесс обеспечения доступа к образованию украинских детей в своих странах. Счетная палата Украины будет анализировать, предоставило ли Министерство образования возможность этим детям продолжить обучение онлайн в украинских школах и готова ли украинская система образования к их возвращению на родину.

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