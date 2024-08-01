Аудитори перевірять освіту українських дітей у школах за кордоном

Міжнародний аудит перевірить доступ українських дітей до освіти в Польщі, Чехії та Словаччині.

Джерело фото: nus.org.ua

Вищі органи аудиту України, Польщі, Чехії та Словаччини ухвалили рішення провести міжнародний координований аудит, спрямований на забезпечення права на освіту для українських дітей у школах цих країн. Це рішення було прийняте під час зустрічі представників вищих органів аудиту (ВОА), яка відбулася 30-31 липня у місті Жешув, Польща. Про це повідомили в Рахунковій палаті України.

З початку повномасштабної війни понад 2 мільйони дітей виїхали з України. За даними освітнього омбудсмена України, у 2022-2023 роках близько 800 тисяч дітей інтегрувалися у шкільну систему ЄС, а приблизно 400 тисяч школярів продовжували навчатися в українських школах, перебуваючи за кордоном. Проте досі залишається невідомо, чи всі українські діти мають доступ до безкоштовної освіти за кордоном і скільки з них не мають можливості навчатися.

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська наголосила, що для України є важливим зберегти зв'язок із родинами, які виїхали через війну, та забезпечити їх повернення після перемоги. Вона підкреслила, що українські діти повинні мати змогу легко інтегруватися в рідне суспільство, а для цього необхідно забезпечити їм якісний та постійний доступ до української освітньої системи.

«Також важливо розуміти, скільки українських дітей мають, а скільки не мають доступу до освіти за кордоном, наскільки якісним та ефективним є це навчання. Ми маємо сприяти залученості тих, хто не навчається, а також установити, чи стикаються вони з труднощами», — зазначила Піщанська.

Минулого року Польща вже провела аудит, що стосувався навчання дітей-іноземців у польських школах, під час якого були виявлені прогалини в обліку дітей, які перебувають у Польщі, але не навчаються.

У межах запланованих контрольних заходів аудитори Польщі, Чехії та Словаччини досліджуватимуть процес забезпечення доступу до освіти українських дітей у своїх країнах. Рахункова палата України аналізуватиме, чи надало Міністерство освіти можливість цим дітям продовжити навчання онлайн в українських школах і чи готова українська система освіти до їхнього повернення на батьківщину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.