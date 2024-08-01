У Луцьку затримали чоловіка, який погрожував пістолетом патрульним і працівникам ТЦК та СП

Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу.

У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який погрожував пістолетом патрульним і працівникам ТЦК та СП. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області 1 серпня.

Зазначається, що інцидент трапився близько 10:30.

«Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку», - пишуть у поліції.

У результаті злагоджених дій працівників управління карного розшуку, спецпризначенців КОРД, поліцейських Луцького РУП, відділу кримінального аналізу, слідчих та інших служб чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК. Це місцевий мешканець, йому – 39 років.

Розслідується кримінальне провадження за ст. 345 ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі до трьох років. Наразі тривають слідчі дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.