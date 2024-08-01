В Луцке задержали мужчину, который угрожал пистолетом патрульным и работникам ТЦК и СП

Следователи расследуют уголовное производство по факту угрозы работникам правоохранительного органа.

В Луцке полицейские задержали мужчину, который угрожал пистолетом патрульным и работникам ТЦК и СП. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области 1 августа.

Отмечается, что инцидент произошел около 10.30.

«После угроз правоохранителям злоумышленник сбежал и скрывался в одной из квартир дома», - пишут в полиции.

В результате слаженных действий работников управления уголовного розыска, спецназначенцев КОРД, полицейских Луцкого РУП, отдела криминального анализа, следственных и других служб мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Это местный житель, ему – 39 лет.

Расследуется уголовное производство по ст. 345 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы до трех лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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