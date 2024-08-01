Как найти свободное паркоместо в Киеве за считанные минуты: видеоинструкция

В Киеве Цифровой появилась функция, значительно упрощающая жизнь киевлян по поиску свободного паркоместа.

Департамент территориального контроля города Киева обнародовал видеоинструкцию, как быстро найти свободное паркоместо в столице.

Алгоритм действий:

- открываем приложение «Киев Цифровой»

- переходим во вкладку «Почасовая парковка», приложение определяет вашу геолокацию и показывает на карте все доступные парковки поблизости и стоимость парковки за один час.

Паркинги обозначены разными цветами, которые означают разные уровни загруженности:

- зеленый – свободно более 70% мест;

- желтый – свободно 40-70%;

- красный – остались последние места;

- серый – все места заняты;

- голубой – система оповещения заполняемости пока не работает.

Сейчас данная функция доступна только на 54 площадках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.