Як знайти вільне паркомісце в Києві за лічені хвилини: відеоінструкція

У Київ Цифровий з'явилась функція, яка значно спрощує життя киян по пошуку вільного паркомісця.

Департамент територіального контролю міста Києва оприлюднив відеоінструкцію, як швидко знайти вільне паркомісце у столиці.

Алгоритм дій:

- відкриваємо застосунок «Київ Цифровий»

- переходимо у вкладку «Погодинне паркування», додаток визначає вашу геолокацію і показує на карті всі доступні парковки поблизу та вартість паркування за одну годину.

Паркінги позначені різними кольорами, які означають різні рівні завантаженості:

- зелений - вільно понад 70% місць;

- жовтий — вільно 40-70%;

- червоний — залишилися останні місця;

- сірий — усі місця зайняті;

- блакитний — система оповіщення заповнюваності поки не працює.

Зараз дана функція доступна лише на 54 майданчиках.

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