США планують обмежити доступ Китаю до мікросхем для ШІ

США можуть обмежити постачання мікросхем пам'яті для штучного інтелекту та обладнання для їх виробництва до Китаю.

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Сполучені Штати Америки розглядають можливість обмежити доступ Китаю до мікросхем пам'яті для штучного інтелекту та обладнання для їх виробництва, що може статися вже наступного місяця. Про це повідомляє Bloomberg.

Нові обмеження стосуватимуться таких компаній, як американська Micron Technology та південнокорейські SK Hynix і Samsung Electronics. Вони не зможуть постачати китайським фірмам мікросхеми з високою пропускною здатністю. Також йдеться про обмеження на продаж обладнання для виробництва чіпів, зокрема мікросхем пам'яті, які використовуються для штучного інтелекту.

Очікується, що нові правила можуть включати заборону на поставки чіпів HBM2 та більш сучасних моделей, включаючи HBM3 і HBM3E, а також обладнання для їх виробництва. Поки що залишається невідомо, які саме повноваження США використають для обмеження діяльності південнокорейських компаній. Ймовірно, це буде правило про прямий іноземний продукт (FDPR), яке дозволяє США контролювати продукти іноземного виробництва, якщо вони містять навіть незначну кількість американських технологій. Наприклад, SK Hynix і Samsung використовують програмне забезпечення та обладнання для проектування чіпів, що постачається американськими компаніями Cadence Design Systems і Applied Materials.

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