На Закарпатті викрили переправників, які долучили до схеми навіть підлітка

Правоохоронці викрили чотирьох жителів села Луг.

На Закарпатті правоохоронці затримали організатора схеми незаконного переправлення осіб через кордон та трьох його спільників.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, було викрито чотирьох жителів села Луг, які збиралися переправити через Тису 31-річного жителя Харківщини.

У злочинній схемі, організованій 29-річним фігурантом, двоє його напарників та підліток, якого вони долучили, повинні були стежити за прилеглою до кордону місцевістю, або ж, за необхідності, супроводжувати «клієнтів» до державного рубежу.

Під час проведення невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили 2000 доларів США, отриманих закарпатцем від незаконної оборудки.

Наразі 29-річному фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.