На Закарпатье разоблачили переправителей, приобщивших к схеме даже подростка

Правоохранители разоблачили четырех жителей села Луг.

На Закарпатье правоохранители задержали организатора схемы незаконной переправки лиц через границу и трех его сообщников.

Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, были разоблачены четыре жителя села Луг, которые собирались переправить через Тису 31-летнего жителя Харьковщины.

В преступной схеме, организованной 29-летним фигурантом, двое его напарников и подросток, которого они присоединили, должны были следить за прилегающей к границе местностью, или при необходимости сопровождать «клиентов» к государственному рубежу.

Во время проведения неотложных следственных действий стражи порядка изъяли 2000 долларов США, полученных закарпатцем от незаконной сделки.

В настоящее время 29-летнему фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.