США планируют ограничить доступ Китая к микросхемам для ИИ

США могут ограничить поставки микросхем памяти для искусственного интеллекта и оборудования для их производства в Китай.

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Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность ограничить доступ Китая к микросхемам памяти для искусственного интеллекта и оборудования для их производства, что может произойти уже в следующем месяце. Об этом сообщает Bloomberg.

Новые ограничения будут касаться таких компаний, как американская Micron Technology и южнокорейские SK Hynix и Samsung Electronics. Они не смогут поставлять китайским фирмам микросхемы с высокой пропускной способностью. Также речь идет об ограничении на продажу оборудования для производства чипов, в частности микросхем памяти, которые используются для искусственного интеллекта.

Ожидается, что новые правила могут включать запрет на поставки чипов HBM2 и более современных моделей, включая HBM3 и HBM3E, а также оборудования для их производства. Пока что остается неизвестно, какие именно полномочия США используют для ограничения деятельности южнокорейских компаний. Вероятно, это будет правило о прямом иностранном продукте (FDPR), которое позволяет США контролировать продукты иностранного производства, если они содержат даже незначительное количество американских технологий. Например, SK Hynix и Samsung используют программное обеспечение и оборудование для проектирования чипов, поставляемое американскими компаниями Cadence Design Systems и Applied Materials.

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