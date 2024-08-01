Між Заходом та рф відбудеться великий обмін ув'язненими: що відомо

росія, Білорусь, США та Німеччина проведуть великий обмін ув'язненими. Це станеться вже сьогодні, 1 серпня, повідомляє телекомпанія CBS.
У списках з обох боків фігурують 24 особи. Це засуджений журналіст і політик Володимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева — журналістка татаро-башкирської служби «Радіо Свобода», засуджена до шести з половиною років колонії у справі про «фейки» про зс рф, Еван Гершкович (кореспондент The Wall Street Journal) та Пол Вілан (колишній американський морський піхотинець), які були ув'язнені в росії у справах про шпигунство. Кожен із них отримав по 16 років.
Крім американців, в рамках угоди, як очікується, не менше 12 російських політв'язнів буде відпущено до Німеччини.
Захід поверне росії вісім її громадян, зокрема кілька людей, підозрюваних у зв'язках із розвідкою рф. Серед очікуваних учасників обміну – офіцер фсб Вадим Красіков, засуджений за вбивство польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні.
За повідомлення західних і російських ЗМІ, підготовка до обміну йде вже декілька днів. Очікується, що обмін може статися у "найближчі години".
Про це свідчить і те, що деякі відомі політичні в'язні "зникли" з російських колоній. Американські видання також повідомляють, що з в'язниць були звільнені деякі засуджені росіяни.
У мережі повідомляють, що щонайменше шість спеціальних російських урядових літаків прилетіли до регіонів, де розташовані їхні в'язниці. Так, зафіксовано, що у Калінінград вилетів літак Ан-148. Ці літаки неодноразово використовувалися при обмінах.
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