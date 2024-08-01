Між Заходом та рф відбудеться великий обмін ув'язненими: що відомо

У рамках багатостороннього обміну ув’язненими фігурують 24 особи, серед яких репортер Wall Street Journal Еван Гершкович та колишній морський піхотинець США Пол Вілан.

На фото репортер Wall Street Journal Еван Гершкович, джерело: AP

росія, Білорусь, США та Німеччина проведуть великий обмін ув'язненими. Це станеться вже сьогодні, 1 серпня, повідомляє телекомпанія CBS.

У списках з обох боків фігурують 24 особи. Це засуджений журналіст і політик Володимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева — журналістка татаро-башкирської служби «Радіо Свобода», засуджена до шести з половиною років колонії у справі про «фейки» про зс рф, Еван Гершкович (кореспондент The Wall Street Journal) та Пол Вілан (колишній американський морський піхотинець), які були ув'язнені в росії у справах про шпигунство. Кожен із них отримав по 16 років.

Крім американців, в рамках угоди, як очікується, не менше 12 російських політв'язнів буде відпущено до Німеччини.



Захід поверне росії вісім її громадян, зокрема кілька людей, підозрюваних у зв'язках із розвідкою рф. Серед очікуваних учасників обміну – офіцер фсб Вадим Красіков, засуджений за вбивство польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

За повідомлення західних і російських ЗМІ, підготовка до обміну йде вже декілька днів. Очікується, що обмін може статися у "найближчі години".

Про це свідчить і те, що деякі відомі політичні в'язні "зникли" з російських колоній. Американські видання також повідомляють, що з в'язниць були звільнені деякі засуджені росіяни.

У мережі повідомляють, що щонайменше шість спеціальних російських урядових літаків прилетіли до регіонів, де розташовані їхні в'язниці. Так, зафіксовано, що у Калінінград вилетів літак Ан-148. Ці літаки неодноразово використовувалися при обмінах.

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