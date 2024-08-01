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Між Заходом та рф відбудеться великий обмін ув'язненими: що відомо

16:15, 1 серпня 2024
У рамках багатостороннього обміну ув’язненими фігурують 24 особи, серед яких репортер Wall Street Journal Еван Гершкович та колишній морський піхотинець США Пол Вілан.
Між Заходом та рф відбудеться великий обмін ув'язненими: що відомо
На фото репортер Wall Street Journal Еван Гершкович, джерело: AP
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росія, Білорусь, США та Німеччина проведуть великий обмін ув'язненими. Це станеться вже сьогодні, 1 серпня, повідомляє телекомпанія CBS.

У списках з обох боків фігурують 24 особи. Це засуджений журналіст і політик Володимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева — журналістка татаро-башкирської служби «Радіо Свобода», засуджена до шести з половиною років колонії у справі про «фейки» про зс рф, Еван Гершкович (кореспондент The Wall Street Journal) та Пол Вілан (колишній американський морський піхотинець), які були ув'язнені в росії у справах про шпигунство. Кожен із них отримав по 16 років.

Крім американців, в рамках угоди, як очікується, не менше 12 російських політв'язнів буде відпущено до Німеччини.

Захід поверне росії вісім її громадян, зокрема кілька людей, підозрюваних у зв'язках із розвідкою рф. Серед очікуваних учасників обміну –  офіцер фсб Вадим Красіков, засуджений за вбивство польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні. 

За повідомлення західних і російських ЗМІ, підготовка до обміну йде вже декілька днів. Очікується, що обмін може статися у "найближчі години". 

Про це свідчить і те, що деякі відомі політичні в'язні "зникли" з російських колоній. Американські видання також повідомляють, що з в'язниць були звільнені деякі засуджені росіяни.

У мережі повідомляють, що щонайменше шість спеціальних російських урядових літаків прилетіли до регіонів, де розташовані їхні в'язниці. Так, зафіксовано, що у Калінінград вилетів літак Ан-148. Ці літаки неодноразово використовувалися при обмінах. 

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