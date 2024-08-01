С 1 августа УЗ запускает женские купе на четырех новых рейсах дальнего сообщения

Укрзализныця расширяет количество поездов с женскими купе с 1 августа.
Следовательно, женские купе появятся на следующих четырех рейсах дальнего сообщения:
Также на поезда с женскими купе доступен мониторинг билетов с автовыкупом.
Эти дополнительные поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе.
Покупка билетов у женские купе доступна исключительно в приложении Укрзализныци, где такие места имеют соответствующую отметку. Посадка в женские купе доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
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