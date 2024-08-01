С 1 августа УЗ запускает женские купе на четырех новых рейсах дальнего сообщения

Дополнительные поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе.

Источник фото: УЗ

Укрзализныця расширяет количество поездов с женскими купе с 1 августа.

Следовательно, женские купе появятся на следующих четырех рейсах дальнего сообщения:

№ 1/2 Харьков – Ивано-Франковск.

⁠№ 5/6 Запорожье - Ясиня;

⁠№ 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;

⁠№ 95/96 Киев — Рахов.

Также на поезда с женскими купе доступен мониторинг билетов с автовыкупом.

Эти дополнительные поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе.

⁠№15/16 Харьков – Ясиня;

⁠№17/18 Харьков – Ужгород;

⁠№26/236 Одесса – Ясиня;

⁠№3/4 Запорожье – Ужгород;

⁠№41/42 Днепр – Трускавец;

⁠№29/30 Киев – Ужгород;

⁠№81/82 Киев – Ужгород;

⁠№75/76 Киев – Кривой Рог.

Покупка билетов у женские купе доступна исключительно в приложении Укрзализныци, где такие места имеют соответствующую отметку. Посадка в женские купе доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

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