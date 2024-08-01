Великий обмін ув'язненими: росія відпустила Гершковича, Кара-Мурзу, Яшина

В обміні між росією, Білоруссю, США та Німеччиною беруть участь 26 осіб, 2 з яких – діти.

В Анкарі просто зараз відбувається великий обмін ув'язненими між росією, Білоруссю, США та Німеччиною. Самолеты США и россии приземлились в аэропорту Эсенбога. Літаки США та росії приземлилися в аеропорту Есенбога. Як повідомляє CNN повідомляє, що обмін завдяки своїм масштабам стане історичною подією.

За повідомленням турецького каналу NTV, у цьому обміні беруть участь 26 осіб, 2 з яких – діти.

Згідно з угодою, щонайменше 12 політичних в'язнів, утримуваних у росії, будуть передані до Німеччини, тоді як вісім російських громадян повернуться до рф. Серед звільнених опинилися журналістка «Радіо Свобода» Алсу Курмашева та Вадим Красиков, ймовірний офіцер фсб, засуджений у Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Також очікується звільнення засудженого журналіста Володимира Кара-Мурзи.

Серед звільнених опозиційних політиків, музикантів та журналістів: Еван Гершкович, Володимир Кара-Мурза, Лілія Чанишева, Ілля Яшин, Ксенія Фадєєва, Андрій Пивоваров, Пол Уілан, Алсу Курмашева, Олег Орлов, Олександра Скочіленко, Дітер Воронін, Кевін Лік, Ріко Крігер, Патрік Шебель, Герман Мойжес, Вадим Останін.

В обмін росія отримала кілера з фсб Вадима Красикова, шпигунів Павла Рубцова та Артема і Ганну Дульцевих, офіцера ГРУ Михайла Мікушина, хакерів Романа Селезньова і Владислава Клюшина, а також контрабандиста зброєю Вадима Конощенка.

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