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Украина обратилась в ЮНЕСКО из-за уничтожения российскими оккупантами Херсонеса в Крыму

14:06, 2 августа 2024
В аннексированном Крыму на территории памятки всемирного значения «Древний город Херсонес Таврический и его хора» россияне проводят незаконные строительные работы.
Украина обратилась в ЮНЕСКО из-за уничтожения российскими оккупантами Херсонеса в Крыму
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Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало консультации с секретариатом комитета всемирного наследия ЮНЕСКО из-за незаконного строительства, которое российские оккупанты ведут на территории Херсонеса Таврического. Об этом сообщает МКИП.

Так, в аннексированном Крыму на территории памятки всемирного значения «Древний город Херсонес Таврический и его хора» россияне проводят незаконные строительные работы под предлогом создания «историко-археологического парка». Поэтому Минкульт инициировал консультации с секретариатом комитета всемирного наследия ЮНЕСКО по защите объекта.

Глава украинской делегации, заместитель министра культуры Анастасия Бондарь подняла этот вопрос на заседание комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Нью-Дели.

После этого начались переговоры о том, как внести Херсонес Таврический в список всемирного наследия находящихся под угрозой объектов. Однако ситуация осложнена невозможностью мониторинговой миссии попасть на объект, поскольку памятка находится на временно оккупированной территории.

Министерство также обратилось к директору центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазару Ассомо с просьбой предоставить полную официальную информацию о состоянии сохранения Херсонеса, а также о проведении там незаконных работ. Известно, что Украина с начала оккупации Крыма лишена доступа к памятке.

Также у директора центра всемирного наследия ЮНЕСКО попросили дать разъяснение информации, появившейся в открытых источниках о направлении рф документов о проведении работ на памятнике ЮНЕСКО на территории временно оккупированного Крыма.

«рф должна понести ответственность, согласно международному праву, как за похищение музейных экспонатов, так и за незаконные археологические работы, а также другие противоправные действия, совершаемые на оккупированных территориях в отношении памятников культурного наследия и движимых культурных ценностей», - отметили в Минкультуры.

По данным Института археологии и национальной академии наук Украины, деятельность на территории памятника мирового значения «Древний город Херсонес Таврический и его хора», проводимая оккупационным режимом с 2014 года, на сегодняшний день привела к уничтожению города Херсонес на площади 80 215 кв. м.

Среди незаконных действий оккупантов на территории Херсонеса:

  • проведение незаконных археологических раскопок работниками Института истории материальной культуры РАН и «Эрмитажем»;
  • так называемая «реконструкция» и строительство на территории Херсонеса;
  • активное использование Херсонеса в пропагандистских целях, включая попытки представить объект частью русского культурного наследия, что противоречит международно признанным границам и статусу Крыма.

По украинскому законодательству все вещи, найденные на охранной (буферной) зоне музеев заповедников, должны быть переданы на хранение в его фонды. И археологические раскопки, и строительство «археологического парка» в Херсонесе, и перемещение экспонатов на выставки, и вещей на реставрацию в рф – незаконны.

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