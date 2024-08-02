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Україна звернулася до ЮНЕСКО через знищення російськими окупантами Херсонесу в Криму

14:06, 2 серпня 2024
В анексованому Криму на території пам’ятки всесвітнього значення «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» росіяни проводять незаконні будівельні роботи.
Україна звернулася до ЮНЕСКО через знищення російськими окупантами Херсонесу в Криму
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Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало консультації з секретаріатом комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО через незаконне будівництво, яке російські окупанти ведуть на території Херсонесу Таврійського. Про це повідомляє МКІП.

Так, в анексованому Криму на території пам’ятки всесвітнього значення «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» росіяни проводять незаконні будівельні роботи під приводом створення «історико-археологічного парку». Через це Мінкульт ініціював консультації з секретаріатом комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо захисту обʼєкта.

Голова української делегації, заступниця міністра культури Анастасія Бондар порушила це питання на засідання комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Нью-Делі.

Після цього розпочалися переговори про те, як внести Херсонес Таврійський у список всесвітньої спадщини обʼєктів, що перебувають під загрозою. Проте ситуація ускладнена неможливістю моніторингової місії потрапити на обʼєкт, оскільки пам’ятка знаходиться на тимчасово окупованій території.

Міністерство також звернулося до директора центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Лазара Ассомо з проханням надати повну офіційну інформацію про стан збереження Херсонесу, а також щодо проведення там незаконних робіт. Відомо, що Україна від початку окупації Криму позбавлена доступу до пам’ятки.

Також у директора центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО попросили дати роз’яснення інформації, яка з’явилася у відкритих джерелах щодо направлення рф документів про проведення робіт на пам’ятці ЮНЕСКО на території тимчасово окупованого Криму.

«рф має понести відповідальність, згідно з міжнародним правом, як за викрадення музейних експонатів, так і за незаконні археологічні роботи, а також інші протиправні дії, що здійснюються на окупованих територіях відносно пам’яток культурної спадщини і рухомих культурних цінностей», - наголосили в Мінкультури.

За даними Інституту археології і національної академії наук України, діяльність на території пам’ятки світового значення «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора», що проводиться окупаційним режимом із 2014 року, на сьогодні призвела до знищення міста Херсонес на площі 80 215 кв. м.

Серед незаконних дій окупантів на території Херсонесу:

  • проведення незаконних археологічних розкопок працівниками Інституту історії матеріальної культури РАН і «Ермітажем»;
  • так звана «реконструкція» та будівництво на території Херсонесу;
  • активне використання Херсонесу в пропагандистських цілях, включно зі спробами представити об’єкт частиною російської культурної спадщини, що суперечить міжнародно визнаним кордонам і статусу Криму.

За українським законодавством, всі речі, знайдені на охоронній (буферній) зоні музеїв заповідників, мають бути передані на зберігання до його фондів. І археологічні розкопки, і будівництво «археологічного парку» в Херсонесі, і переміщення експонатів на виставки, і речей на реставрацію до рф  – є незаконними. 

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