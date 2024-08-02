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У Києві псевдобанкір ошукав військовослужбовця на понад 20 тисяч гривень

21:29, 2 серпня 2024
Військовий став жертвою шахрая, який представлявся банківським працівником.
У Києві псевдобанкір ошукав військовослужбовця на понад 20 тисяч гривень
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До поліції звернувся військовослужбовець з повідомленням про шахрайство, яке коштувало йому понад 20 тисяч гривень. Зловмисник представлявся банківським працівником і, під приводом блокування картки, виманював конфіденційну інформацію. Про це повідомила поліція Києва.

Нещодавно потерпілий отримав телефонний дзвінок від особи, яка видавала себе за співробітника банку. Той повідомив про блокування картки і вимагав надати особисту інформацію для відновлення доступу. Після завершення розмови з рахунку потерпілого зникли всі заощадження — близько 21 тисячі гривень.

Оперативники Головного та Шевченківського управлінь поліції спільно з працівниками Державної установи «Київський слідчий ізолятор» встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний уродженець Дніпропетровщини, який наразі перебуває під вартою у СІЗО.

Шевченківська окружна прокуратура Києва висунула підозру зловмиснику за статтями 190 ч. 4 (шахрайство) та 200 ч. 1, 2 (незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України. За ці злочини йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадують громадянам не надавати своїх банківських даних незнайомим особам. Працівники фінансових установ не запитують реквізити рахунків або коди доступу через особисті повідомлення. Будьте уважні і обережні у фінансових питаннях.

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