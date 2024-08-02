В Киеве псевдобанкир обманул военнослужащего на более 20 тысяч гривен

Военный стал жертвой мошенника, который представлялся банковским работником.

В полицию обратился военнослужащий с сообщением о мошенничестве, которое стоило ему более 20 тысяч гривен. Злоумышленник представлялся банковским работником и, под предлогом блокировки карты, выманивал конфиденциальную информацию. Об этом сообщила полиция Киева.

Недавно потерпевший получил телефонный звонок от лица, которое выдавало себя за сотрудника банка. Тот сообщил о блокировке карты и требовал предоставить личную информацию для восстановления доступа. После завершения разговора со счета потерпевшего исчезли все сбережения - около 21 тысячи гривен.

Оперативники Главного и Шевченковского управлений полиции совместно с работниками Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний уроженец Днепропетровщины, который сейчас находится под стражей в СИЗО.

Шевченковская окружная прокуратура Киева предъявила подозрение злоумышленнику по статьям 190 ч. 4 (мошенничество) и 200 ч. 1, 2 (незаконные действия с платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины. За эти преступления ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают гражданам не предоставлять своих банковских данных незнакомым лицам. Работники финансовых учреждений не запрашивают реквизиты счетов или коды доступа через личные сообщения. Будьте внимательны и осторожны в финансовых вопросах.

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