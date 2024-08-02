Суд обязал воинскую часть рассмотреть рапорт военнослужащего об увольнении со службы, который тот подавал 6 раз

Суд удовлетворил иск военнослужащего, который просил обязать воинскую часть рассмотреть рапорт на увольнение в связи с необходимостью постоянного ухода за дедом.

Источник фото: АрміяInform

Военнослужащий обратился во Львовский окружной административный суд с иском к воинской части, в котором просил признать противоправным бездействие воинской части о непредоставлении ответа на рапорт о его увольнении с военной службы по статье 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», а также в соответствии с Постановлением КМУ от 12 июня 2013 г. №413, по семейным обстоятельствам, а именно в связи с осуществлением постоянного ухода за дедом, являющимся инвалидом I группы.

Также он просил обязать воинскую часть рассмотреть рапорт о его увольнении с военной службы.

Исковые требования обоснованы тем, что истец проходит военную службу в воинской части в должности гранатометчика. Последние 5 лет постоянно проживал вместе и заботился о деде, 1954 г. р., которому поставлен диагноз – атрофия зрительных нервов, осложненная глаукома обоих глаз, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз атеросклеротический и т.д.

Согласно удостоверению от 26.11.2003 года дед является инвалидом I группы пожизненно и нуждается в постоянном постороннем уходе и помощи со стороны истца, 1999 г. р.

Как отмечает истец, в начале 2023 возникла необходимость в постороннем уходе за дедом.

С июня 2023 истец неоднократно (около 6 раз) подавал рапорты командованию воинской части на увольнение его с военной службы в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода. Также он подавал три жалобы в Генштаб.

Ответа от воинской части он не получил и считает такое поведение бездействием.

Что решил суд

Предоставляя правовую оценку спорному бездействию ответчика, суд отмечает следующее (решение от 26 июля 2024, дело № 380/29561/23).

Ответчик не предоставил суду никаких надлежащих и допустимых доказательств какого-либо рассмотрения вышеуказанного рапорта истца по существу.

Согласно ч. 2 ст. 77 КАС Украины, в административных делах о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика, что ответчиком не сделано.

Таким образом, спорное бездействие ответчика является противоправным, следовательно в этой части исковые требования о признании противоправным бездействия воинской части о непредоставлении ответа на рапорт о его увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам, подлежат удовлетворению.

Что касается исковых требованиях истца в части обязать ответчика рассмотреть рапорт о увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам, суд отметил, что эффективным и надлежащим (относительно рассматриваемых правоотношений) способом защиты прав истца есть обязательства ответчика рассмотреть по существу рапорт истца, следовательно , в этой части исковые требования также подлежат удовлетворению.

Также суд учитывает позицию Европейского суда по правам человека, сформированную, в частности по делам «Салов против Украины», «Пронина против Украины» и «Серявин и другие против Украины»: принцип, связанный с надлежащим осуществлением правосудия, предусматривает, что в решениях судов и других органов по разрешению споров должны быть должным образом указаны основания, на которых они основываются; хотя пункт 1 статьи 6 Конвенции обязывает суды обосновывать свои решения, его нельзя толковать как требующий детального ответа на каждый аргумент; мера, в которой суд должен исполнить обязанность по обоснованию решения, может быть разной в зависимости от характера решения.

Соответственно исковые требования истца подлежат удовлетворению полностью.

Автор: Наталя Мамченко

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