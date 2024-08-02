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Скрывают или искусственно увеличивают: в НАПК сообщили, как чиновники пытаются скрыть криптовалюту

12:21, 2 августа 2024
НАПК во время проведения полных проверок деклараций выявило факты недостоверного декларирования сведений о криптовалюте.
Скрывают или искусственно увеличивают: в НАПК сообщили, как чиновники пытаются скрыть криптовалюту
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отметило, что недоброчесные чиновники, пытаясь придумать новые способы сокрытия своих сомнительных состояний, часто отражают в декларации ложные сведения относительно криптовалют – их наличия, даты приобретения, количества и стоимости цифровых активов.

В НАПК сообщили, что имеющийся технический и аналитический инструментарий во время проведения полных проверок дает возможность проверить наличие криптовалюты или выяснить, действительно ли она принадлежит тому, кто указан в декларации.

Факты недостоверного декларирования сведений о криптовалюте уже обнаружены при проведении полных проверок деклараций.

В частности, заместитель начальника Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области в декларации за 2021 год задекларировал криптовалюту Bitсoin, стоимость которой в гривневом эквиваленте на конец отчетного периода составила 100 млн грн, наличие которой во время проведения полной проверки он не подтвердил. В декларации за 2022 год установлено отражение недостоверных сведений о наличии криптовалюты более чем на 48 млн грн. Невозможность подтвердить наличие части криптовалюты декларант объяснил похищением холодного криптокошелька и ключа к нему относительно другой части актива - чиновник предоставил документы, которые не позволили подтвердить правдивость задекларированной информации.

В декларации за 2022 год сотрудника Донецкой областной прокуратуры НАПК выявило декларирование недостоверных сведений более чем на 23 млн грн. Только по криптовалюте он указал недостоверные сведения на 22,5 млн грн, в частности о наличии, количестве и стоимости своих многочисленных цифровых активов, а о некоторых вообще забыл упомянуть. При этом пояснил, что часть криптовалюты была подарена ему биржей, работавшей в тестовом режиме и не присоединенной к блокчейну, а указанная цена криптовалюты является рекламной кампанией биржи для привлечения клиентов, а не реальной ценой.

Депутат Винницкого городского совета в декларации за 2021 год указал сведения о наличии у члена его семьи криптовалюты, а именно «Bitcoin» в количестве 20 токенов стоимостью более 2 млн грн и DOT на почти 7,5 млн грн, которые не смог подтвердить во время проведения полной проверки. В то же время член семьи декларанта предоставил скриншот, который не позволяет установить правдивость указанной в декларации информации, а в отношении «Bitcoin» также отметил, что в настоящее время утерян доступ к активу на указанной бирже. По результатам полной проверки установлено отображение недостоверных сведений на общую сумму 12 млн. грн.

По обоснованным выводам НАПК компетентные органы начали уголовные производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

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