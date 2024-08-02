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Приховують або штучно збільшують: у НАЗК повідомили, як посадовці намагаються приховати криптовалюту

12:21, 2 серпня 2024
НАЗК під час проведення повних перевірок декларацій виявило факти недостовірного декларування відомостей про криптовалюту.
Приховують або штучно збільшують: у НАЗК повідомили, як посадовці намагаються приховати криптовалюту
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Національне агентство з питань запобігання корупції зазначило, що недоброчесні чиновники, намагаючись вигадати нові способи приховування своїх сумнівних статків, часто відображають у декларації неправдиві відомості щодо криптовалют – їхньої наявності, дати набуття, кількості та вартості цифрових активів.

У НАЗК повідомили, що наявний технічний та аналітичний інструментарій під час проведення повних перевірок дає можливість перевірити наявність криптовалюти або ж з’ясувати, чи справді вона належить тому, хто вказаний у декларації.

Факти недостовірного декларування відомостей про криптовалюту вже виявлено під час проведення повних перевірок декларацій.

Зокрема, заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Миколаївській області у декларації за 2021 рік задекларував криптовалюту «Bitсoin», вартість якої у гривневому еквіваленті на кінець звітного періоду склала 100 млн грн, наявність якої під час проведення повної перевірки він не підтвердив. У декларації за 2022 рік встановлено відображення недостовірних відомостей щодо наявності криптовалюти на понад 48 млн грн. Неможливість підтвердити наявність частини криптовалюти декларант пояснив викраденням холодного криптогаманця та ключа до нього, щодо іншої частини активу - посадовець надав документи, які не дозволили підтвердити правдивість задекларованої інформації.

У декларації за 2022 рік співробітника Донецької обласної прокуратури НАЗК виявило декларування недостовірних відомостей на понад 23 млн грн. Лише щодо криптовалюти службовець вказав недостовірні відомості на 22,5 млн грн, зокрема про наявність, кількість та вартість своїх численних цифрових активів, а про деякі взагалі забув згадати. При цьому пояснив, що частина криптовалюти була подарована йому біржею, яка працювала в тестовому режимі та не була приєднана до блокчейну, а вказана ціна криптовалюти є рекламною кампанією біржі для приваблення клієнтів, а не реальною ціною.

Депутат Вінницької міської ради у декларації за 2021 рік вказав відомості про наявність у члена його сім’ї криптовалюти, а саме «Bitcoin» у кількості 20 токенів вартістю понад 2 млн грн та DOT на майже 7,5 млн грн, які не зміг підтвердити під час проведення повної перевірки. Водночас член сім’ї декларанта надав скриншот, який не дозволяє встановити правдивість зазначеної у декларації інформації, а щодо «Bitcoin» також зазначив, що наразі втрачено доступ до активу на вказаній біржі. За результатами повної перевірки встановлено відображення недостовірних відомостей на загальну суму 12 млн грн.

За обґрунтованими висновками НАЗК компетентні органи розпочали кримінальні провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.  

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