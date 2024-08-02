Продаж земельної ділянки зі збитками у 3,5 млн грн: на Київщині судитимуть посадовця міськради

Обвинувачений умисно подав на затвердження сесії місцевої ради недостовірний звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

На Київщині судитимуть начальника земельного відділу міської ради. Його підозрюють у продажу земельної ділянки зі збитками у 3,5 млн грн. Про це повідомляє Київська міська прокуратура..

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника земельного відділу однієї з місцевих рад Київщини за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що обвинувачений умисно подав на затвердження сесії місцевої ради недостовірний звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Службовець знав, що у звіті невірно визначено цільове призначення землі, що впливає на її вартість.

Надалі, земельну ділянку продали юридичній особі за ціною, нижче від ринкової на 3,5 млн грн.

Внаслідок дій обвинуваченого місцевому бюджету спричинено збитки на вказану суму.