Продажа земельного участка с убытком в 3,5 млн грн: в Киевской области будут судить служащего горсовета

Обвиняемый намеренно подал на утверждение сессии местного совета недостоверный отчет об экспертной денежной оценке земельного участка.

В Киевской области будут судить начальника земельного отдела городского совета. Его подозревают в продаже земельного участка с убытком в 3,5 млн. грн. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника земельного отдела одного из местных советов Киевской области по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемый намеренно подал на утверждение сессии местного совета недостоверный отчет об экспертной денежной оценке земельного участка. Чиновник знал, что в отчете неверно определено целевое назначение земли, влияющее на ее стоимость.

В дальнейшем, земельный участок продали юридическому лицу по цене ниже рыночной на 3,5 млн грн.

В результате действий обвиняемого местному бюджету нанесен ущерб на указанную сумму.

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