В кафе в Нигерии взорвалась бомба: по меньшей мере 16 погибших и десятки раненых

После взрыва в кафе власти штата Борно объявили 24-часовой комендантский час.

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В среду, около 20:00 по местному времени, в кафе в поселке Кавори штата Борно в Нигерии произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает France24 со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел примерно в 50 километрах от столицы штата Майдугури. После инцидента власти штата объявили 24-часовой комендантский час.

Хотя пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, аналитики и местные чиновники подозревают, что его могли организовать боевики исламской группировки «Боко Харам», которая с 2009 года ведет активные действия в Нигерии и соседних странах региона озера Чад.

Местная полиция подтвердила, что взрыв был вызван самодельным взрывным устройством, а не нападением смертника. Она подтвердила информацию о 16 погибших, но не указала точное количество пострадавших. Зато Государственное агентство по вопросам чрезвычайных ситуаций Нигерии сообщило, что 24 человека получили серьезные ранения.

«Этот последний взрыв бомбы, нацеленной на гражданских, является ярким напоминанием о постоянной угрозе со стороны «Боко Харам», - отметил Малик Самуэль, исследователь из Института исследований безопасности в регионе озера Чад.

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