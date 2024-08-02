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В ЕС разрабатывают стратегию поддержки Украины на случай переизбрания Дональда Трампа

11:41, 2 августа 2024
Брюссель обеспокоен тем, что Дональд Трамп может ввести болезненные тарифы на экспорт ЕС, прекратить поддержку Украины и принудить Киев к согласию с условиями Москвы по прекращению войны.
В ЕС разрабатывают стратегию поддержки Украины на случай переизбрания Дональда Трампа
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Европейская комиссия решила создать специальную группу для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Целью группы будет разработка стратегии на случай резкого изменения позиции Вашингтона по свободной торговле и поддержке Украины. Об этом сообщило Financial Times со ссылкой на троих неназванных должностных лиц.

Источники сообщили, что группа также оценивает влияние возможного президентства Камалы Харрис и готовится к переменам в политике после выборов в США в ноябре. Один из собеседников отметил: «Речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия в любом случае».

Команду сформировал офис генсека Еврокомиссии Илзе Юхансоне и она охватывает небольшое количество чиновников, представляющих ключевые директораты по торговле, конкуренции и внешним отношениям.

Брюссель обеспокоен, что Трамп может ввести болезненные тарифы на экспорт ЕС, прекратить поддержку Украины и принудить Киев к согласию с условиями Москвы по прекращению войны.

Европейские союзники озабочены угрозами Дональда Трампа вывести США из НАТО или отменить положения о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, недостаточно тратят на оборону.

На фоне выборов в США чиновники ЕС пытаются наладить контакты с людьми, близкими к Камале Харрис и Дональду Трампу, включая бывшего экономического советника Майка Пайла и советника по национальной безопасности Фила Гордона.

Основной вопрос для комитета ЕС состоит в том, что возвращение Трампа может означать для экономики Европы.

Ранее сообщалось, что Гаррис опередила Трампа по рейтингу в ключевых штатах.

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