У ЄС розробляють стратегію підтримки України на випадок переобрання Дональда Трампа

Брюссель занепокоєний, що Дональд Трамп може запровадити болючі тарифи на експорт ЄС, припинити підтримку України та примусити Київ до згоди з умовами Москви щодо припинення війни.

Європейська комісія вирішила створити спеціальну групу для підготовки до можливого повернення Дональда Трампа в Білий дім. Метою групи буде розробка стратегії на випадок різкої зміни позиції Вашингтона з питань вільної торгівлі та підтримки України. Про це повідомило Financial Times з посиланням на трьох неназваних посадовців.

Джерела повідомили, що група також оцінює вплив можливого президентства Камали Гарріс і готується до змін у політиці після виборів у США в листопаді. Один зі співрозмовників зазначив: «Йдеться про те, щоб з'ясувати, якими можуть бути наслідки в будь-якому випадку».

Команду сформував офіс генсека Єврокомісії Ілзе Юхансоне і вона охоплює невелику кількість чиновників, які представляють ключові директорати з торгівлі, конкуренції та зовнішніх відносин.

Брюссель занепокоєний, що Трамп може запровадити болючі тарифи на експорт ЄС, припинити підтримку України та примусити Київ до згоди з умовами Москви щодо припинення війни.

Європейські союзники стурбовані погрозами Дональда Трампа вивести США з НАТО або скасувати положення про взаємну оборону для країн, які, на його думку, недостатньо витрачають на оборону.

На тлі виборів у США високопосадовці ЄС намагаються налагодити контакти з людьми, близькими до Камали Гарріс і Дональда Трампа, включно з колишнім економічним радником Майком Пайлом і радником із національної безпеки Філом Гордоном.

Основне питання для комітету ЄС полягає в тому, що повернення Трампа може означати для економіки Європи.

Раніше ми писали, що Гарріс випередила Трампа за рейтингом у ключових штатах.

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