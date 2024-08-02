У Київському зоопарку з'явилися нові мешканці – «штатні» сови ГУР МО України

Совенята Арей та Маґура знайшли новий дім у Київському зоопарку завдяки захисникам України.

Джерело фото: ГУР МО України

1 серпня 2024 року представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України передали до Київського зоопарку двох совенят, які тепер мешкатимуть у спеціально облаштованому авіарії. Птахів, яких назвали Арей та Маґура, врятували воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Совенята були знайдені під час бойового завдання поблизу села Липці на Харківщині у зруйнованому обстрілами будинку. Бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів «Ахіллес» 92-ї ОШБ виявили їх у клітці голодними та виснаженими і евакуювали з зони бойових дій.

«Врятували двох совенят, які без українських захисників загинули б. Власне, наші воїни рятують життя не тільки українських людей, але і братів наших менших», – зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов. Оскільки сова є символом Воєнної розвідки України, воїни передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, який вирішив, що їхнім новим домом стане Київський зоопарк.

«Це позиція генерала Буданова, що це має бути спільна радість. І українські діти, насамперед, матимуть можливість спілкуватися з українськими совками», — підкреслив Андрій Юсов.

Київський зоопарк, який став домівкою для багатьох евакуйованих з передової тварин, активно працює над їхньою реабілітацією. Генеральний директор зоопарку Кирило Трантін висловив вдячність військовим за передачу совенят і запевнив, що птахам буде забезпечено необхідний догляд та адаптацію.

«Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре ― 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре», – додав Трантін.

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