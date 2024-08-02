В Киевском зоопарке появились новые жители – «штатные» совы ГУР МО Украины

Совята Арей и Магура нашли новый дом в Киевском зоопарке благодаря защитникам Украины.

Источник фото: ГУР МО Украины

1 августа 2024 года представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины передали в Киевский зоопарк двух совят, которые теперь будут жить в специально обустроенном авиарии. Птиц, которых назвали Арей и Магура, спасли воины 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Совята были найдены во время боевого задания вблизи села Липцы на Харьковщине в разрушенном обстрелами доме. Бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов «Ахиллес» 92-й ОШБ обнаружили их в клетке голодными и истощенными и эвакуировали из зоны боевых действий.

«Спасли двух совят, которые без украинских защитников погибли бы. Собственно, наши воины спасают жизни не только украинских людей, но и братьев наших меньших», - отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Поскольку сова является символом Военной разведки Украины, воины передали спасенных птиц под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, который решил, что их новым домом станет Киевский зоопарк.

«Это позиция генерала Буданова, что это должна быть общая радость. И украинские дети, прежде всего, будут иметь возможность общаться с украинскими совками», - подчеркнул Андрей Юсов.

Киевский зоопарк, который стал домом для многих эвакуированных с передовой животных, активно работает над их реабилитацией. Генеральный директор зоопарка Кирилл Трантин выразил благодарность военным за передачу совят и заверил, что птицам будет обеспечен необходимый уход и адаптация.

«Я очень рад тому, что ребята сработали очень классно, передали нам этих животных. У них все будет хорошо - 100%. Мы реабилитируем животных, адаптируем и стараемся даже в такие тяжелые времена сделать все, чтобы у них все было хорошо», - добавил Трантин.

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