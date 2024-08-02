У кафе в Нігерії вибухнула бомба: щонайменше 16 загиблих і десятки поранених

Після вибуху у кафе влада штату Борно оголосила 24-годинну комендантську годину.

Джерело фото: AFP

У середу, близько 20:00 за місцевим часом, у кафе в селищі Каворі штату Борно в Нігерії стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше 16 осіб, ще десятки отримали поранення. Про це повідомляє France24 із посиланням на місцеву поліцію.

Вибух стався приблизно за 50 кілометрів від столиці штату Майдугурі. Після інциденту влада штату оголосила 24-годинну комендантську годину.

Хоча наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух, аналітики та місцеві чиновники підозрюють, що його могли організувати бойовики ісламського угруповання «Боко Харам», яке з 2009 року веде активні дії в Нігерії та сусідніх країнах регіону озера Чад.

Місцева поліція підтвердила, що вибух був спричинений саморобним вибуховим пристроєм, а не нападом смертника. Вона підтвердила інформацію про 16 загиблих, але не вказала точну кількість постраждалих. Натомість Державне агентство з питань надзвичайних ситуацій Нігерії повідомило, що 24 особи отримали серйозні поранення.

«Цей останній вибух бомби, націленої на цивільних, є яскравим нагадуванням про постійну загрозу з боку «Боко Харам», - зазначив Малік Самуель, дослідник з Інституту досліджень безпеки в регіоні озера Чад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.