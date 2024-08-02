Переговори про великий обмін ув’язненими між США і рф тривали понад два роки: всі подробиці

Організація обміну включала секретні переговори і складну дипломатію за участю Німеччини, росії та США.

Переговори між США та рф які призвели до великого обміну ув’язненими 1 серпня 2024 року, насправді почалися більше двох років тому. При чому, сам обмін ледь не зірвався. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Білому домі.

У виданні стверджують, що організація обміну включала секретні переговори і складну дипломатію за участю Німеччини, росії та США, причому інтереси всіх сторін часом сильно розходилися.

У коментарі виданню офіційні особи Білого дому заявили, що протягом кількох місяців після затримання американської баскетболістки Бріттні Грайнер у росії в лютому 2022 року в Кремлі були готові до переговорів.

Вони неодноразово зверталися до Вашингтона з пропозицією — Грайнер може бути звільнена, як і колишній американський морпіх Пол Вілан, засуджений у рф за шпигунство (звинувачення, яке і він, і США заперечують), але тільки в рамках угоди щодо російського кілера Вадима Красикова. Той відбував довічне ув’язнення в Німеччині після того, як убив у берлінському парку чеченсько-грузинського дисидента. Далі справа застопорилася.

У грудні 2022 року, після місяців переговорів, Кремль звільнив Грайнер у межах обміну на торговця зброєю Віктора Бута, але Вілан залишився в російській в’язниці.

На початку 2023 року радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся зі своїм німецьким колегою Єнсом Плетнером — для того, щоб спробувати з’ясувати, як укласти угоду щодо Вілана. Пізніше, 17 квітня 2023 року, держсекретар Ентоні Блінкен провів бесіду з цього приводу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок в Японії.

Тоді у США запропонували новий поворот подій — з тим, щоб німці звільнили Красикова, а натомість отримали російського опозиціонера Олексія Навального. Але цей варіант у життя теж не втілився — оскільки 16 лютого 2024 року Навальний помер у російській в’язниці.

У червні 2024 року Шольц, судячи з усього, був готовий схвалити угоду з боку Німеччини — Красикова звільнять, і це почне багатоетапний обмін ув’язненими. Вашингтон підготував свою нову пропозицію Москві і став очікувати.

За словами джерел журналістів у Білому домі, на початку липня 2024 року адміністрація Байдена отримала офіційне повідомлення про те, що росія готова на угоду.

«На початку липня росіяни в принципі погодилися, а потім наприкінці липня вони прийняли його. Потім ми взялися за справу», — сказав американський чиновник.

У Reuters додають, що команда Байдена почала таємну роботу над комплексом міжнародних логістичних операцій, які мали спрацювати як годинник.

Цього тижня Салліван подзвонив сім'ям затриманих американців із повідомленням — настав час приїхати в Білий дім і зустрітися з президентом, який матиме «деякі новини щодо їхньої справи».

Вже 1 серпня обмін було успішно здійснено.

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