Літак із громадянами США, звільненими в процесі обміну з росією, приземлився під Вашингтоном, фото та відео

Як повідомлялося, 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між США, Німеччиною та рф. Президент США Джо Байден заявив, що внаслідок обміну з рф до США повернулися троє громадян США і один власник грін-карти.
На авіабазі Ендрюс біля Вашингтона сів літак зі звільненими у рф громадянами США в рамках великого обміну.
На борту, зокрема, були журналісти Еван Гершкович та Алсу Курмашова, та колишній морський піхотинець Пол Вілан.
Президент США Джо Байден зустрів їх на летовищі.
Крім того, звільнених з російських колоній співгромадян зустріла також віцепрезидентка Камала Гарріс.
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