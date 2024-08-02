Міноборони кодифікувало новий легкий бронеавтомобіль «Джура» для ЗСУ

Новий бронеавтомобіль «Джура» отримає статус штатного у ЗСУ після успішної кодифікації.

Джерело фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони України завершило кодифікацію легкого бронеавтомобіля «Джура», який тепер офіційно допущено до експлуатації у військах. Цей новий зразок броньованого транспорту стане частиною парку броньованих транспортних засобів ЗСУ та призначений для виконання різних тактичних завдань. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Бронеавтомобіль «Джура» побудований на шасі «Toyota Land Cruiser 70» і оснащений спеціально розробленою бронекапсулою, що забезпечує балістичний захист від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули також передбачає можливість встановлення кулемета на турелі.

Легкий бронеавтомобіль має компактні розміри та відносно невелику масу, що підвищує його прохідність. Підвіска машини була посилена українськими інженерами, а запас ходу «Джури» становить понад 650 км.

В залежності від призначення, «Джура» може бути виготовлена в різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення для виконання завдань розвідки, патрулювання, логістики, евакуації поранених тощо.

Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки повідомило, що процедура кодифікації нового зразка ОВТ спрощена до 10 днів. Кодифікований «Джура» включено до штатно-табельного розкладу військових частин, що дозволяє його закупівлю за кошти державного бюджету та використання у ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.