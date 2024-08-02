Нацбанк прогнозує, що у 2024-2025 роках з України виїде ще 700 тисяч людей

Крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію.

У 2024–2025 роках очікується, що з України виїде ще 700 тисяч людей (близько 400 та 300 тис. осіб відповідно). Про це йдеться у «Інфляційному звіті» НБУ за липень 2024 року.

Це припущення погіршено порівняно з квітневим інфляційним звітом у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими відключеннями е/е та посилює ризики для опалювального сезону.

Вказується, що крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію.

Крім того, міграцію зумовить повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.

Очікується, що чисте повернення мігрантів в Україну почнеться у 2026 році та буде поступовим (близько 400 тис. осіб), оскільки через довгу тривалість перебування за кордоном адаптація на новому місці зросте, а умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.

«Кількість внутрішньо переміщених осіб також залишатиметься значною, бо згідно з опитуваннями значна їх частка не має куди повертатися через значні руйнування», - йдеться у звіті.

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