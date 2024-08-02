Систематично брав хабарі з перевізників: затримали інспектора держслужби з безпеки на транспорті

Підозрюваний вимагав хабарі за безперешкодне зайняття господарською діяльністю.

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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру старшому державному інспектору відділу державного нагляду (контролю) у Львівській області Державної служби України з безпеки на транспорті.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, посадовець організував схему систематичного одержання хабарів від директора товариства, яке спеціалізується на пасажирських перевезеннях.

Підозрюваний вимагав хабарі за безперешкодне зайняття господарською діяльністю. Сума неправомірної вигоди залежала від виду перевезень, які здійснювались автобусами. Загалом щомісяця директор повинен був платити 550 доларів США.

«Задокументовано одержання хабарів на загальну суму 1 100 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Підозрюваного затримано після чергового одержання неправомірної вигоди.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Також до суду подано клопотання про відсторонення його від займаної посади.

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