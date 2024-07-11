Пришел в ТЦК обновить данные, но получил штраф в 17 тысяч грн за непостановку на учет в 2021 году – суд отменил постановление ТЦК

Суд указал, что мужчина не мог совершить административно-наказанное правонарушение по ч. 3 ст. 210 КУоАП с 30.06.2021, поскольку норма ч. 3 ст.210 КУоАП введена в действие только 19 мая 2024 года, одновременно с указанием на 60-дневный срок для уточнения своих данных по военному учету, что истец и сделал 27 мая 2024 года.

Мужчина 27 мая 2024 года явился в ТЦК для уточнения своих военно-учетных данных. Однако на него составили протокол по ч. 3 ст. 210 КУоАП за то, что он в 2021 году не стал на учет военнообязанных.

По состоянию на 2021 год части 3 статьи 210 КУоАП еще не существовало – она была введена в мае 2024 года. Суд решил отменить постановление ТЦК о штрафе, ссылаясь на то, что закон об административной ответственности не имеет обратного действия во времени. Соответствующее дело №559/2057/24 19 июня 2024 г. рассмотрел Дубенский горрайонный суд Ровенской области

История дела

Мужчина обратился в суд с иском в ТЦК об отмене штрафа в 17 тысяч грн, наложенного постановлением ТЦК от 27 мая 2024 года.

Согласно содержанию постановления он, по мнению ТЦК, несвоевременно встал на учет военнообязанных, будучи снятым с военного учета призывников по достижению предельного возраста – 27 лет – для пребывания на учете призывников.

Событие инкриминируемого правонарушения имело место еще в 2021 году и было обнаружено 30 июня 2021 года решением призывной комиссии, на которую ТЦК ссылается в постановлении.

Как отмечал истец, в редакции КУоАП по состоянию на 30.06.2021 не было части 3 ст. 210 КУоАП, и за нарушение правил военного учета было определено наказание в виде штрафа от 510 грн. до 850 грн., а не 17000 грн., как применено к нему, а также сроки по ст. 38 КУоАП закончились. Поэтому непонятно, по действиям норм закона какого времени и за какое правонарушение он наказан.

Со своей стороны, ТЦК в отзыве указало, что истец 8.02.2011 взят на учет призывников и получил статус призывника. Согласно ст. 15 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в редакции от 20.03.2020, призывнику необходимо было самостоятельно явиться в случае, если повестка не поступила в десятидневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва, определенного Указом Президента, то есть до 10.04.2020. Однако в определенный срок тот не явился. В этой связи призывной комиссией было решено освободить истца от призыва на срочную военную службу в связи с достижением 27-летнего возраста, как не разысканного.

Итак, в отношении истца составлен протокол об административном правонарушении от 27.05.2024 по факту несвоевременной постановки на военный учет военнообязанных, снятый с учета призывников по достижению 27-летнего возраста согласно решению призывной комиссии.

27.05.2024 истец поставлен на военный учет и выдано временное удостоверение военнообязанного.

Что решил суд

Относительно обратного действия во времени

Статьей 210 ​​КУоАП предусмотрена административная ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета.

19.05.2024 вступил в силу Закон №3696-ІХ «О внесении изменений в КУоАП по усовершенствованию ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации», которым ст. 210 КУоАП было дополнено частью 3, а именно: о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период. Итак, до 19.05.2024 нормы ч.3 ст. 210 КУоАП не существовало.

То есть, как отметил суд, с 19.05.2024 установлен 60-дневный срок уточнить гражданам Украины свои данные по выполнению воинской обязанности, включающей выполнение правил военного учета, и одновременно введена норма, предусматривающая строгую административную ответственность за невыполнение этих правил в условиях особенного периода.

Согласно ст.8 КУоАП лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действующего во время и по месту совершения правонарушения. Законы, смягчающие или отменяющие ответственность за административные правонарушения, имеют обратную силу, то есть распространяются и на правонарушения, совершенные до издания этих законов. Законы, устанавливающие или усиливающие ответственность за административные правонарушения, не имеют обратной силы. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на основании закона, действующего во время и по месту рассмотрения дела о правонарушении.

Согласно ч.1 ст. 38 КУоАП административное взыскание может быть наложено не позднее чем через 2 месяца со дня совершения правонарушения, а при продолжающемся правонарушении – не позднее чем через 2 месяца со дня его выявления, кроме дел об административных правонарушениях, указанных в части седьмой настоящей статьи, и за исключением случаев, когда дела об административных правонарушениях в соответствии с настоящим Кодексом подведомственны суду (судьи). По ч.7 ст. 38 КУоАП административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения.

Статья 58 Конституции Украины 1996 закрепляет один из важнейших общепризнанных принципов современного права - законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени. Это означает, что они распространяют свое действие только на те отношения, которые возникли после вступления в силу законов или других нормативно-правовых актов. Закрепление названного принципа на конституционном уровне является гарантией стабильности публичных отношений, в том числе отношений меж государством и гражданами, порождая у людей уверенность в том, что их имеющееся положение не будет ухудшено принятием более позднего закона либо другого нормативно-правового акта.

Частью 2 статьи 58 Конституции предусмотрено, что никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом как правонарушение.

В силу принципа презумпции невиновности, подлежащего применению по делам об административных правонарушениях, все сомнения в происшествии нарушения и виновности привлекаемого к ответственности лица толкуются в его пользу. Недоказанные события и вина лица должны быть приравнены к доказанной невиновности этого лица.

Выводы суда

Действующим законодательством запрещено привлечение лица к административной ответственности, если на момент событий административная ответственность не была предусмотрена определенной нормой КУоАП, ведь законы, устанавливающие или усиливающие ответственность за административные правонарушения, не имеют обратной силы.

По этому же делу судом установлено, что истец, которому еще в 2021 году исполнилось 27 лет и это был предельный возраст для призывника на время возникновения правоотношений, обязан был стать на военный учет как военнообязанный согласно Закону «О воинской обязанности» и военную службу» в редакции, действовавшей на момент обнаружения правонарушения. Однако, не были определены сроки выполнения этой обязанности в законе, а также в материалах дела отсутствуют доказательства, что истец получал повестку о вызове, как отсутствуют данные, что он менял местожительство, известное ответчику.

С 19.05.2024 Законом «О воинской обязанности и военной службе» установлен 60-дневный срок уточнить гражданам Украины свои данные по выполнению воинской обязанности, включающей выполнение правил военного учета, и одновременно введена норма ч.3 ст. 210 КУоАП, которая предусматривает административную ответственность за невыполнение этих правил.

Во исполнение ч.10 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» истец явился в ТЦК 27.05.2024, однако на него составили протокол по ч.3 ст. 210 КУоАП за непостановку на учет военнообязанных и снятие с учета призывников как не разысканного еще 30.06.2021, в тот момент, когда не существовало ни нормы ч.3 ст. 210 КУоАП.

Более того, в протоколе от 27.05.2024 указано, что истец несвоевременно встал на военный учет, а именно: 27.05.2024 в 11:00, а в постановлении, которое рассматривалось позже, как минимум 27.05.2024 в 16:00, его привлекли к ответственности как не разысканного с 30.06.2021 и такого, который не стал на военный учет по настоящее время, что противоречит данным в протоколе.

Следовательно, истец не мог совершить административно-наказанное правонарушение по ч.3 ст. 210 КУоАП с 30.06.2021, поскольку норма ч.3 ст.210 КУоАП введена в действие только 19.05.2024, одновременно с указанием на 60-дневный срок для уточнения своих данных по военному учету, что истец и сделал 27.05.2024.

Поэтому нет ни события, ни состава административного правонарушения ч.3 ст. 210 КУоАП, за которое истец подвергнут такому суровому взысканию как 17 000 грн штрафа.

Привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 210 КУоАП невозможно, потому что закон, ухудшающий положение, не имеет ретроспективного действия.

Соответственно п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП производства по делу об административном правонарушении по ч.3 ст. 210 КУоАП в отношении истца не могло быть начато, а начатое подлежало закрытию при отсутствии происшествия и составе административного правонарушения.

Следовательно, суд решил, что ТЦК в этом случае действовал не на основании закона, обжалуемое постановление незаконно и должно быть отменено, а производство закрыто.

Автор: Наталья Мамченко

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