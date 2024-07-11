В Черкасской области будут судить пару, которая снимала видео для взрослых

Молодой паре, снимавшей видео для взрослых, грозит до семи лет лишения свободы.

В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении молодой пары по факту изготовления и распространения видеопродукции порнографического характера, совершенные по предварительному сговору группой лиц, совершенные повторно.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, парень и девушка зарегистрировавшись под псевдонимом на одном из веб-сайтов, пренебрегая нормами морали и приличия, неоднократно воспроизводили половое сношение, транслируя их с помощью веб-камеры пользователям указанного сайта.

Отмечается, что пара несколько раз меняла место своего временного проживания.

В прокуратуре добавили, что обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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