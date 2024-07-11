На Черкащині судитимуть пару, яка знімала відео для дорослих

Молодій парі, яка знімала відео для дорослих, загрожує до семи років позбавлення волі.

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно молодої пари за фактом виготовлення та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, вчинені за попередньою змовою групою осіб, скоєні повторно.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, хлопець та дівчина зареєструвавшись під псевдонімом на одному із веб-сайтів, нехтуючи нормами моралі та пристойності, неодноразово відтворювали статеві зносини, транслюючи їх за допомогою веб-камери користувачам вказаного сайту.

Зазначається, що пара кілька разів змінювала місце свого тимчасового проживання.

У прокуратурі додали, що обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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