Британська поліція затримала ймовірного вбивцю родини спортивного коментатора BBC

Дружину та доньок журналіста знайшли вдома вбитими з арбалета.

Фото: ВВС

У Британії затримали ймовірного вбивцю дружини та доньок спортивного коментатора BBC Джона Ханта. 26-річний колишній військовий та приватний охоронець Клайв Кліффорд був затриманий поблизу цвинтаря у Північному Лондоні з пораненнями. Про це повідомляє Reuters.

Поліція під час затримання не застосовувала зброю.

Поліцейські вважають, що Кліффорд та вбиті жінки були знайомі. Мотив злочину поки не відомий.

Але, за однією з версій, Кліффорд раніше зустрічався з однією з дочок Джона Ханта.

Нагадаємо, що двух доньок та дружину коментатора ВВС Джона Ханта вбили з арбалету.Жінок віком 61, 25 і 28 років вбили в будинку в місті Буші в англійському графстві Гертфордшир.

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