Британська поліція затримала ймовірного вбивцю родини спортивного коментатора BBC

У Британії затримали ймовірного вбивцю дружини та доньок спортивного коментатора BBC Джона Ханта. 26-річний колишній військовий та приватний охоронець Клайв Кліффорд був затриманий поблизу цвинтаря у Північному Лондоні з пораненнями. Про це повідомляє Reuters.
Поліція під час затримання не застосовувала зброю.
Поліцейські вважають, що Кліффорд та вбиті жінки були знайомі. Мотив злочину поки не відомий.
Але, за однією з версій, Кліффорд раніше зустрічався з однією з дочок Джона Ханта.
Нагадаємо, що двух доньок та дружину коментатора ВВС Джона Ханта вбили з арбалету.Жінок віком 61, 25 і 28 років вбили в будинку в місті Буші в англійському графстві Гертфордшир.
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