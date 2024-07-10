У Британії з арбалета вбили родину коментатора BBC: подробиці

Двух доньок та дружину коментатора ВВС Джона Ханта вбили у будинку в місті Буші.

Фото: The Telegraph

У Великій Британії з арбалета застрелили двох доньок та дружину коментатора ВВС Джона Ханта. Це сталося у будинку сім'ї неподалік королівського парку у Буші. Поліція оголосила підозрюваного в загальнонаціональний розшук, повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що жертвами вбивства були дружина і дві дочки Джона Ханта – Керол Хант (61 рік), Ханна Хант (28 років) і Луїза Хант (25 років).



Підозрюваним є 26-річний Кайл Кліффорд, який, як вважається, наразі перебуває в Гартфордширі або на півночі Лондона. Вбивство жінок у поліції трактують як цілеспрямований злочин.

Поліція та спеціалізовані пошукові групи залучені до оперативних дій після трагічного інциденту.

Людей просять сприяти у пошуку нападника, попереджаючи, що той володіє арбалетом і може мати іншу зброю.

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