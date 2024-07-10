В Британии из арбалета убили семью комментатора BBC: подробности

Двух дочерей и жену комментатора BBC Джона Ханта убили в доме в городе Буши.

В Великобритании из арбалета застрелили двух дочерей и жену комментатора BBC Джона Ханта. Это произошло в доме семьи недалеко от королевского парка в Буше. Полиция объявила подозреваемого в общенациональный розыск, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что жертвами убийства были жена и две дочери Джона Ханта – Кэрол Хант (61 год), Ханна Хант (28 лет) и Луиза Хант (25 лет).

Подозреваемым является 26-летний Кайл Клиффорд, который, как считается, находится в Гартфордшире или на севере Лондона. Убийство женщин в полиции трактуют как целенаправленное преступление.

Полиция и специализированные поисковые группы вовлечены в оперативные действия после трагического инцидента.

Людей просят оказывать содействие в поиске нападавшего, предупреждая, что тот, кто владеет арбалетом, может иметь и другое оружие.

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