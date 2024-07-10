Оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Запорожском направлении, — Офис Генпрокурора

Убийство украинских военных произошло в июне вблизи населенного пункта Работино, сообщил Генпрокурор Андрей Костин.

Офис Генпрокурора приступил к расследованию очередного военного преступления российских оккупантов. Речь идет о расстреле двух пленных украинских бойцов на Запорожском направлении. Соответствующее видео было распространено в сети. Об этом сообщил Генпрокурор Андрей Костин.

По данным следствия, преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Работино.

"Страна-террорист рф продолжает демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали. Еще одно доказательство - видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не сопротивлялись. Оккупанты же цинично расстреливают". безоружных людей", – сообщил Костин.

По этому факту возбуждено уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"Мы знаем, что это не случайность. Это намеренная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как отдавших этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления", — добавил Генпрокурор.

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