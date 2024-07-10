Окупанти розстріляли українських військовополонених на Запорізькому напрямку, — Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора розпочав розслідування чергового воєнного злочину російських окупантів. Йдеться про розстріл двох полонених українських бійців на Запорізькому напрямку. Відповідне відео поширили в мережі. Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін.
За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине.
"Країна-терорист рф продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього – відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", – повідомив Костін.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
"Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину", — додав Генпрокурор.
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