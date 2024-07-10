Окупанти розстріляли українських військовополонених на Запорізькому напрямку, — Офіс Генпрокурора

Вбивство українських військових сталося у червні поблизу населеного пункту Роботине, повідомив Генпрокурор Андрій Костін.

Офіс Генпрокурора розпочав розслідування чергового воєнного злочину російських окупантів. Йдеться про розстріл двох полонених українських бійців на Запорізькому напрямку. Відповідне відео поширили в мережі. Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін.

За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине.

"Країна-терорист рф продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього – відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", – повідомив Костін.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину", — додав Генпрокурор.

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