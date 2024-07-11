Британская полиция задержала вероятного убийцу семьи спортивного комментатора BBC

Жену и дочерей журналиста нашли дома убитыми из арбалета.

В Британии задержали вероятного убийцу жены и дочерей спортивного комментатора BBC Джона Ханта. 26-летний бывший военный и частный охранник Клайв Клиффорд был задержан возле кладбища в Северном Лондоне с ранениями. Об этом сообщает Reuters.

Полиция при задержании не применяла оружие.

Полицейские полагают, что Клиффорд и убитые женщины были знакомы. Мотив преступления пока неизвестен.

Но, по одной из версий, Клиффорд раньше встречался с одной из дочерей Джона Ханта.

Напомним, что двух дочерей и жену комментатора ВВС Джона Ханта убили из арбалета. Женщин в возрасте 61, 25 и 28 лет убили в доме в городе Буше в английском графстве Гертфордшир.

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