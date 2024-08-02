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В Одессе произошла драка между сотрудниками ТЦК и гражданскими людьми: видео

13:32, 2 августа 2024
Правоохранители задержали женщину, которая разорвала бронежилет патрульного.
В Одессе произошла драка между сотрудниками ТЦК и гражданскими людьми: видео
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В Одессе произошел конфликт, переросший в драку между сотрудниками Территориальных центров комплектования и местными жителями. События развернулись после того, как военкомы остановили автомобиль, водитель которого продемонстрировал удостоверение волонтера и был отпущен. Однако, по словам свидетелей, конфликт продолжился на месте остановки.

На видеозаписях, появившихся в сети, видно, как водитель начал кричать на сотрудников ТЦК, а затем нанес удар одному из них. В ответ, женщина, которая прибыла на место инцидента, начала нападать на патрульного, разорвав ему бронежилет.

В результате этого конфликта женщину задержали правоохранители. На данный момент продолжается расследование обстоятельств инцидента, а ситуация на месте остается под контролем правоохранителей.

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