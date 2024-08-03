У Польщі попередили про труднощі на пункті пропуску з Україною – ремонт до листопада

Польща попередила про ремонт дороги прикордонного переходу в Дорогуську.

Фото з відкритих джерел

Польські прикордонники попередили про капітальний ремонт поблизу з українським переходом Ягодин. Ремонтуватимуть покриття на переході в Дорогуську. Роботи розпочнуться уже з понеділка, 5 серпня. Про це передає «RMF24» з посиланням на Надбужанське відділення прикордонної служби.

Роботи триватимуть до 14 листопада цього року.

Водіям вантажівок радять враховувати ускладнення руху та довший час очікування на в'їзд до Польщі. Перевізникам рекомендують за можливості вибирати інші переходи.

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