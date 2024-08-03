Президент Польщі Дуда заперечив чутки про помилування агента ГРУ Рубцова, виданого рф

Польща в рамках обміну ув'язненими між Заходом та рф видала агента ГРУ Павла Рубцова.

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував чутки про помилування для звільнення в рамках обміну ув’язненими агента ГРУ Павла Рубцова, який перебував під вартою в Польщі з 2022 року.

“Хочу повідомити всім зацікавленим сторонам, що у зв’язку з операцією з обміну з рф, яку проводила влада США (за підтримки союзників, у тому числі влади Польщі) в Анкарі, жодних проваджень щодо видачі акту помилування не проводилося і не проводиться в канцелярії президента Республіки Польща. Тому я однозначно заперечую всі чутки та плітки, які з’явилися з цього приводу”, – зазначив Дуда у соцмережі Х.

У Польщі після обміну виникли дискусії щодо того, на яких підставах звільняють агента ГРУ.

Павло Рубцов був затриманий у Польщі у лютому 2022 року. Він видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса і був звинувачений у шпигунстві.

Нагадаємо, 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між США, Німеччиною та рф.

Джо Байден та Камала Гарріс особисто зустріли звільнених після обміну американців з літака у США.

Зазначимо, що після обміну російські опозиціонери почали просити зняти санкції з рф, бо вони начебто б’ють по звичайним росіянам.

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